В Екатеринбурге военные запустят в парке Маяковского салют в честь 23 февраля

В честь 23 февраля в парке Маяковского в Екатеринбурге военные Центрального военного округа (ЦВО) запустят праздничный салют, сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне на полигоне «Свердловский» военнослужащие провели генеральную репетицию праздничного салюта, в ходе которой отработали слаженность действий расчетов и синхронность выстрелов.

«Для производства салюта задействуют знаменитые 76-мм противотанковые пушки ЗИС-3 образца 1942 года, широко применявшиеся в годы Великой Отечественной войны. ЗИС-3 является самым массовым орудием в истории мировой артиллерии. За простоту, послушность и надежность советские артиллеристы называли ее ласково – "Зося"»,— отметили в ЦВО.

Артиллерийские батареи произведут залпы 23 февраля в 21:00. Всего будет произведено 30 залпов с интервалом в 30 секунд.