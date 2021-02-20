Число жертв COVID-19 в Саратовской области возросло до 622-х

От коронавируса в Саратовской области скончались еще три человека. Эту информацию подтвердили в министерстве здравоохранения региона.

Умерли две женщины 78 и 80 лет и 73-летний мужчина. У первых двух пациенток имелись атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз аорты и коронарных сосудов, у третьего - постинфарктный кардиосклероз, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, сахарный диабет с микро- и макроангиопатией нижних конечностей

Общее количество жертв COVID-19 в области возросло до 622-ти.

Марина Ковалева