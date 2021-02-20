«Сибкабель» в 2021 году вложит в модернизацию до 300 млн руб.

Томский завод «Сибкабель» в прошлом году инвестировал в развитие производства около 500 млн руб., на 2021 год запланировал работы еще на 250-300 млн руб.

«Безусловно, минувший год у нас, как и в других компаниях, вызвал определенные сложности с реализацией инвестпрограмм, в том числе с точки зрения поставок оборудования из-за рубежа, учитывая, что все лидеры по производству кабельного оборудования находятся в странах Евросоюза. Тем не менее, все выполнено на 100%. Сворачивать инвестиционные планы мы не намерены, в текущем году в развитие производства планируется вложить порядка 250-300 млн руб.», — приводит пресс-служба администрации Томской области слова директора завода Алексея Жужина.

Как уточняется, «Сибкабель» с 2020 года реализует пятилетнюю программу модернизации. За прошедший год переоснащен цех №40, где производят кабели и провода специального назначения, в том числе для подвижного состава, начат выпуск новой продукции — проводов с полиимидно-фторопластовой изоляцией. Помимо основного производственного оборудования, также обновлялась испытательная база.

АО «Сибкабель» входит в «Холдинг кабельный альянс», объединяющий кабельные активы Уральской горно-металлургической компании. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Сибкабель» в 2019 году составила 12,6 млрд руб., чистая прибыль — 419,1 млн руб.

Дарья Решетникова