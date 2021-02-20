В Челябинской области ожидают морозы до -37 градусов

Челябинский Гидрометцентр предупреждает жителей области о сильных морозах. С 21 по 25 февраля ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов Цельсия и более. Предупреждение опубликовано на официальном сайте регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток температура воздуха по ночам может опускаться до -26,-33 градусов, в низинах до -36,-37. Днем ожидается от -15 до -26 градусов в разных районах. Возможен небольшой снег, местами метели. Западный и юго-западный ветер со скоровтью 3-8 метров в секунду 21 февраля к 23 февраля сменится северным и северо-восточным 6-11 м/c, с порывами до 15-20 м/c.