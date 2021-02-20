Суд приостановил работу рыбной фермы в подвале жилой пятиэтажки в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде суд приостановил деятельность фермы по выращиванию рыбы в подвале многоквартирного жилого дома. Ранее этого добивались представители Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Жильцы почти два года жаловались на предприятие по разведению сомов, из-за которого в доме стояла повышенная влажность и неприятный запах. Владелец фермы обещал до конца декабря 2020 года свернуть производство, но в начале 2021 года предприятие продолжало работу. На момент рейда из 20 имеющихся резервуаров работали два. Со стороны ОНФ были направлены обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Пока суд приостановил деятельность фермы на 10 суток. «Случай с разведением рыбы в подвале жилого дома можно считать уникальным. Запрета на этот вид деятельности в подвале нет, видимо, потому что никто не догадался, что такая идея придет кому-то в голову. Но в правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда есть пункт, где четко написано, что любой источник увлажнения в подвале дома должен быть сразу устранен»,— рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Борис Караганов.

Андрей Репин