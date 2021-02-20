Коронавирус обнаружили более чем у 93 тысяч нижегородцев с начала пандемии

В Нижегородской области за последние сутки коронавирус COVID-19 обнаружили еще у 413 местных жителей, сообщили в оперативном штабе РФ. Всего с начала пандемии в регионе выявили более 93,3 тыс. случаев заражения.

От коронавируса выздоровели более 85,4 тыс. нижегородцев, скончались 2,36 тыс. местных жителей. Сейчас лечение получают более 5,5 тыс. пациентов.

В России к 20 февраля выявили более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом. Выздоровели около 3,7 млн граждан, скончались 82,8 тыс. пациентов.

Анастасия Еремина