Сам себя снял Марсоход Perseverance прислал картинки с отчетом о своей посадке на Марс

Первое изображение было представлено на пресс-конференции НАСА в пятницу. Как заявили участники пресс-конференции, они очень воодушевились, получив это изображение.

Хотя вроде бы ничего неожиданного: марсоход, приближающийся к поверхности Марса; марсоход входит в атмосферу Марса; марсоход спускается и садится. Помимо собственной камеры аппарата его снижение снимала камера на спускаемой ступени космического корабля.

«Этот снимок с камеры на моем “реактивном ранце” запечатлел меня как раз перед тем, как мои колеса коснулись земли,— говорится в аккаунта Perseverance в Twitter.— Миг, о котором моя команда мечтала несколько лет, наконец, настал! Будьте смелее, делайте великие дела!»

На изображении можно увидеть маленькие вихри пыли, поднимающиеся с поверхности Марса. Эти вихри подняли как раз двигатели, с помощью которых марсоход садился.

«Мы все вне себя от волнения и радости, мы переживаем посадку нашего марсохода на поверхность Марса,— говорит Адам Стельцнер, главный инженер марсохода.— Когда мы делаем такие проекты, мы их делаем для человечества!» И продолжил: «Мы надеемся, что наши усилия по созданию космических кораблей и исследованию Солнечной системы в очередной раз увенчаются успехом. Мы сможем внести еще одно знаковое изображение в коллекцию».

Виталий Логофет