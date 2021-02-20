Астраханский суд рассмотрит дело о незаконном сбыте сильнодействующих препаратов

В Астрахани Следственное управления МВД завершило расследование уголовного дела в отношении восьми участников организованной группы, обвиняемых в незаконном приобретении, хранении и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Следствием установлено, что обвиняемые осуществляли реализацию препаратов «Лирика» и «Тропикамид», свободная продажа которых запрещена. Предположительно, нелегальным бизнесом руководила ранее судимая 32-летняя астраханка. В состав ОПГ также входили двое мужчин и пять женщин — это жители региона, а также Чечни и Ингушетии, отметили в ведомстве. Сотрудники полиции задокументировали семь эпизодов противоправной деятельности. У сообщников было изъято почти 3,5 кг запрещенных веществ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Кировский районный суд Астрахани.

Мария Шахрай