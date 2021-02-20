Число безработных нижегородцев сократилось на 15% за месяц На учете в центре занятости стоят почти 48 тысяч граждан

В Нижегородской области к 1 февраля работы не имели 51,4 тыс. жителей региона, из них в качестве безработных были зарегистрированы 47,9 тыс. нижегородцев, по данным Нижегородстата. За месяц число безработных снизилось на 14,6%. Число тех, кто не имел работу, сократилось на 12,5%.

При этом по сравнению с февралем 2020 года количество безработных выросло в 6,5 раз — год назад на учете в центре занятости населения стояли только 7,8 тыс. нижегородцев.

Как ранее сообщалось, рост безработицы начался в апреле 2020 года на фоне пандемии коронавируса COVID-19. В первый же месяц число безработных выросло в 2,6 раза до 19,9 тыс. нижегородцев. Пиком безработицы стал сентябрь 2020 года — тогда в регионе было зарегистрировано 62,9 тыс. безработных (рост в 9,2 раза по сравнению с 2019 годом). Затем число безработных начало постепенно снижаться.

Анастасия Еремина