COVID-19 выявлен еще у 240 жителей края

В Пермском крае диагностировано 240 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По уровню заболеваемости регион занимает девятое место в России.

Из числа новых заболевших 44 человека проходят лечение в больницах, 196 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. По данным краевого минздрава, на утро 20 февраля в больницах находится 1074 человека, проходящих лечение от COVID-19. Доля свободного коечного фонда составляет 47,4%.

С начала пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 45 118 жителей Пермского края, вылечились от болезни 37 372 человека.