Осужденного депутата Заксобрания Кубани исключили из фракции «Единой России»

Фракция «Единой России» Законодательного собрания Краснодарского (ЗСК) края приняла решение об исключении из фракции председателя комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николая Кравченко, в отношении которого вступил в силу обвинительный приговор суда, сообщает сайт ЗСК.

Ранее Николай Кравченко был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд признал, что господин Кравченко организовал незаконное получение зарплаты его дочерью, которая работала его помощником и допустила несколько прогулов, которые были засчитаны ей как рабочее время. «Несмотря на то, что на сегодняшний момент у меня нет претензий к профессиональным и деловым качествам парламентария, наша общая позиция проста,— заявил председатель ЗСК Юрий Бурлачко. — Закон един для всех, ответственность за проступок должна быть неизбежна»,— подчеркнул господин Бурлачко. Господин Кравченко остается в статусе депутата, так как он был избран в ЗСК в качестве самовыдвиженца. Комитет по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике прекратил его полномочия председателя, на эту должность избран депутат Иван Артеменко.

Анна Перова, Краснодар