На Ямале 47 человек заразились COVID-19

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один человек скончался, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. За весь период пандемии в регионе COVID-19 заболели 36 765 человек. Из них более 34 тыс. уже выздоровели, 395 пациентов скончались.

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 12 953 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 4 151 984. С начала пандемии более 3,6 млн пациентов выздоровели, 82 876 больных скончались.

Михаил Мананников