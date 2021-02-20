В Ростове рекультивацию полигона ТБО в Левенцовке перенесли на 2024 год

Провести рекультивацию полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в северно-западной части Ростова планируется до 2024 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат городской думы Сергей Смирнов со ссылкой на ответ начальника управления благоустройства и лесного хозяйства Ростова. Ранее сообщалось, что работы должны быть проведены до 2023 года.

Как сказано в документе, перенос сроков рекультивации связан с тем, что во время инженерных изысканий за пределами отведенной под рекультивацию были выявлены скопления отходов. Было установлено, что общая площадь отходов составляет не 33 га, а 58 га. «В ускоренном темпе была проведена работа по формированию земельных участков и передаче их в постоянное пользование управления благоустройства»,— говорится в документе.

Позже разработка проекта была продлена, так как подрядчик, ООО «Газэнергопроект», не предоставил одобрение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Главгосэкспертизы. В адрес подрядчика были направлены претензии.

В конце 2020 года положительное заключение экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования было получено, а заключение Главгосэкспертизы должно быть получено 30 апреля 2021 года. «На основании полученных государственных экспертиз проектно-сметной документации […] до 30 мая будет подготовлена заявка в Министерство природных ресурсов РФ для рассмотрения возможности выделения федерального финансирования и реализации проекта на период 2021–2024 год»,— сказано в документе. Точные сроки работ по рекультивации будут известны по итогам рассмотрения заявки. Стоимость рекультивации оценивается в 3,5 млрд руб.

Полигон ТБО, расположенный в северо-западной промзоне Ростова, с 1997 по 2017 год служил местом накопления твердых отходов производства и потребления. Сейчас полигон закрыт.

Подробнее об экологической ситуации в Левенцовском микрорайоне Ростова читайте в материале “Ъ-Юг” «ПДК Отечества».

Наталья Шинкарева