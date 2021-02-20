В Самаре к строительству эстакады в центре города приступят летом

Строительство путепровода в центральной части Самары планируется начать в июне-июле текущего года. Об этом сообщает министерство транспорта Самарской области.

На текущий момент проходит подготовительный этап к строительству двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. С 18 февраля ограничили движение транспорта по дублеру ул. Ново-Садовой по нечетной стороне, от ул. Гастелло до ул. Советской Армии. Ограничение движения продлится до июля.

На путепроводе протяженностью в 575 м будет шесть полос движения. Работы стоимостью в 3,58 млрд руб. будет выполнять ООО «Самаратрансстрой». Строительство путепровода планируется завершить до конца 2023 года.

Ани Айвазян