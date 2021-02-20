Рогозин сообщил Путину о планах по пилотируемой лунной программе

29 пусков ракет космического назначения запланированы в 2021 году, сообщил президенту России Владимиру Путину генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Кроме того, он доложил, что Россия возобновит в этом году лунную программу.

«29 планируем ракет космического назначения»,— сказал Дмитрий Рогозин на встрече с президентом. По его словам, в 2020 году были осуществлены 17 пусков ракет космического назначения и семь пусков боевых ракетных комплексов.

«Более того, у нас запланированы очень важные пуски, как, скажем, впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре с Восточного улетит "Луна-25", первый посадочный аппарат. А дальше, как вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа, о которой я сегодня еще кратко вам доложу»,— сказал господин Рогозин.

Также в числе важных для России пусков — продолжение испытаний ракеты «Ангара», добавил он. «В этом году мы планируем один пуск тяжелой "Ангары" и два пуска легкой "Ангары". Дальше наращиваем. Соответственно, развиваем производство в Омске на производственном объединении "Полет", где с 2023 года мы должны ее серийно выпускать, практически удовлетворяя все необходимые потребности и министерства обороны, и Роскосмоса в этих тяжелых ракетах»,— рассказал Дмитрий Рогозин.

«Ангара» — семейство ракет-носителей различных классов. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил в конце 2020 года, что «Ангару» могут использовать для полетов на Луну. По плану в 2029 году должен был состояться облет Луны, а в 2030-м — высадка на ее поверхность, однако точные сроки пока неизвестны.

О стратегии России в космосе — в публикации “Ъ” «Полеты во сне и на Луну».