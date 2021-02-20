Свердловская область потратит около 30 млн руб. на пропаганду за рубежом успехов региона

С 2021 по 2025 годы правительство Свердловской области направит 29,2 млн руб. на программу «Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом». Соответствующее постановление, подписанное губернатором Евгением Куйвашевым, опубликовано на портале правовой информации. Всего ежегодно на поддержку россиян за границей будет направляться по 5,8 млн руб.

Основная цель программы — обеспечение свердловчан, живущих в других странах, «объективной информацией об экономическом, научном и культурном развитии Свердловской области». Для этого в русскоязычных зарубежных СМИ ежегодно будут публиковаться четыре статьи о Свердловской области, а в пять заграничных организаций будут передаваться русскоязычные книги. Кроме того, чиновники собираются ежегодно помогать 10 россиянам, проживающим за границей, повышать квалификацию в образовательных учреждениях Свердловской области. Также будет оказываться поддержка социально незащищенных слоев соотечественников, проживающих за рубежом.

Программу будут реализовывать в Белоруссии, Казахстане, Абхазии, Таджикистане, Киргизии, Германии, Финляндии, Латвии, Эстонии и Японии.