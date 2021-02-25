Россияне инвестируют в Tesla и Alibaba

В 2020 году на российском фондовом рынке наметилось несколько тенденций. Помимо того, что туда пришло рекордное число новых инвесторов (более 4 миллионов человек), значительно вырос интерес россиян к иностранным акциям. Об инвестиционном буме и возможностях для инвестирования на биржах США рассказывает Екатерина Хатунцева, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Воронеже

Росту спроса на акции зарубежных компаний среди российских инвесторов способствовало два фактора: начало торгов иностранными акциями на Московской бирже и рекордный подъем американского рынка.

Мосбиржа с 24 августа 2020 года предоставляет инвесторам доступ к сделкам с наиболее ликвидными бумагами компаний из индекса S&P 500. Согласно данным «Портфеля частного инвестора», который рассчитывает биржа, в январе 2021 года чаще всего торговались акции Alibaba (20,7% — доля от портфеля инвестора), Tesla (19,6%), Apple (13,2%), Boeing (10,2%), Pfizer (9,6%), Amazon (6%), Advanced Micro Devices (5,6%), Facebook (5,3%), Intel (5,3%) и AT&T (4,5%). Многих инвесторов привлекла возможность купить акции зарубежных компаний за рубли.

Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на иностранных бумагах и проводит торги в долларах, сообщила о рекордном январе. Объем торгов акциями иностранных эмитентов составил $36,1 млрд против $30,21 млрд. По сравнению с январем 2020 года показатель увеличился в 11 раз (было $3,38 млрд).

В список самых популярных у россиян акций иностранных эмитентов, торгующихся на бирже Санкт-Петербурга, входят Tesla (16% от общего объема), Alibaba (8,4%), Apple (5,3%), Moderna (3,8%), Virgin Galactic (3,6%), Advanced Micro Devices (2,3%), Facebook (2,2%), Amazon (2,1%), Bed Bath & Beyond (1,7%), Transocean (1,7%).

Покупать иностранные акции можно через российских брокеров. ИК «Фридом Финанс» специализируется на американском рынке с момента своего основания в 2008 году. Эксперты брокера дают многостороннюю аналитику по акциям иностранных компаний, которые торгуются на биржах США. Открыть счет во «Фридом Финанс» можно удаленно.

Кроме покупки отдельных акций, инвесторы могут вкладываться в фонды — собранные профессионалами портфели акций иностранных компаний. Таким образом, можно диверсифицировать свои вложения и повысить доходность. «Фридом Финанс» вывела на биржи два фонда — БПИФ «Лидеры технологий», который позволяет стать совладельцем доли в десяти главных мировых IT-компаниях, и ЗПИФ «Фонд первичных размещений», открывающий для самого широкого круга инвесторов возможность участвовать в сделках IPO на американском рынке.

Рынок любит Байдена

После падения в марте 2020-го американский рынок начал невероятный рост. Фондовые индексы не раз за это время переписали рекорды, устроив не только «рождественское ралли», но также «вакцинное» и ралли «надежд на скорое восстановление экономики». Также инвесторам нравится президент США Джозеф Байден – его победа на выборах стала одним из долгоиграющих позитивных драйверов. Рынок настолько любит Байдена, что в конце президентского срока Дональда Трампа уже начал практически полностью его игнорировать.

Заболеваемость covid-19 в США снижается, вакцинация идет своим чередом, а обсуждаемый пакет стимулов от ФРС может оказаться масштабнее ожидаемого и будет играть в пользу дальнейшего роста рынка. Отсутствие плохих новостей поддерживает рост американских акций.

К каким отраслям благосклонен новый президент?

Аналитики ИК «Фридом Финанс» проанализировали предвыборную программу избранного президента США Джозефа Байдена с точки зрения влияния на американский фондовый рынок в целом и отдельные отрасли.

Зеленая энергетика. Исходя из цели сократить до нуля выбросы углекислого газа в электроэнергетическом секторе к 2035 году, установленная мощность солнечной энергетики вырастет на 86% при вводе до 2027 года уже одобренных объектов, ветряной – на 33%. В связи с этим будет расти выручка производителя солнечных панелей и других необходимых компонентов. Тем не менее, в 2021 году сектор зеленой энергетики не покажет значительный рост или даже скорректируется из-за оживления экономики и восстановления спроса на традиционные энергоносители.

Инвестиционная идея в отрасли от аналитиков ИК «Фридом Финанс» — акции компании Nextera Energy Inc (NEE). Это лидер генерации электроэнергии из возобновляемых источников. Компания планирует инвестировать до 2022 года $50-55 млрд в ряд проектов. Целевая цена акций — $90.

Оборонная промышленность. Байден планирует перераспределить оборонный бюджет, направив больше денег в космос, кибернетику, беспилотные системы и искусственный интеллект. Такие компании как Raytheon Technologies (RTX), Leidos Holdings (LDOS) и Booz Allen Hamilton Holding Corp. (BAH) могут получить больше госконтрактов. Тем не менее, в 2021-м выручка оборонной отрасли может снизиться на 1,5%.

Инвестиционные идеи в отрасли — один из ведущих оборонных холдингов США Northrop Grumman Corporation (NOC). Для компании могут быть благоприятны увеличение оборонного бюджета и инвестиции в создание новых ядерных баллистических ракет. Целевая цена по акциям компании — $376.

От инвестиций в искусственный интеллект и цифровизацию может выиграть Leidos (LDOS) – один из крупнейших провайдеров решений для государственных агентств и ведомств в сфере обороны, разведки, гражданской авиации. Целевая цена по акциям компании — $118.

Рынок жилья. С недвижимостью связано два плана Байдена – строительство более 400 тыс. домов для бездомных в течение 10 лет за $640 млрд и льгота $15 тыс. на покупку первого жилья (средняя стоимость дома составляет $388 тыс.).

Инвестиционная идея в отрасли – LGI Homes (LGIH), которая занимается проектированием, строительством и продажей дешевых домов, выиграет от льгот на покупку первого жилья. Целевая цена — $125. Интересны для покупки и акции Martin Marietta Materials (MLM), это поставщик цемента, песка и прочих стройматериалов для крупных проектов. Целевая цена — $307.

Аналитики ИК «Фридом Финанс» ждут продолжения роста американского рынка. На фоне хороших отчётностей компаний отметка 4000 пунктов по индексу S&P 500 совсем не выглядит непреодолимой. О том, как инвестировать в иностранные акции, вы можете подробнее узнать в офисе «Фридом Финанс» по адресу:

Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67/1

Тел.: +7 (473) 205-94-40

Email: voronezh@ffin.ru



ООО ИК «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785, лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.