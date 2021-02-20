Часть акций ОАО «Институт Удмуртгипроводхоз» могут передать в частную собственность

На заседании постоянной комиссии госсовета Удмуртии по экономической политике, промышленности и инвестициям рассмотрели вопрос о передаче в частную собственность части акций ОАО «Институт Удмуртгипроводхоз». По словам министра имущественных отношений региона Анны Боталовой, организация, по сути, работает как бизнес-структура, не выполняя государственных или социальных функций, сообщает пресс-служба республиканского парламента. При этом из-за формы собственности она не может пользоваться налоговыми преференциями и мерами поддержки для субъектов МСП. Кроме того, на необходимости сохранения организации в частной собственности указывает и УФАС по региону.

Отметим, что в настоящее время контрольной частью пакета акций ОАО владеют его сотрудники. Депутаты постоянной комиссии госсовета отметили, что поддержат приватизацию только в том случае, если стоимость пакета акций предприятия будет установлена не ниже чем 50% стоимости его чистых активов.