В воронежских больницах снижается число госпитализированных из-за коронавируса

Количество воронежцев, находящихся в больницах на лечении от COVID-19, упало ниже отметки в 2 тыс. человек и составило 1959 к утру 20 февраля. Об этом сообщили в областном правительстве.

Там отметили, что суточная заболеваемость также снижается — до 337 человек на 20 февраля при 395 на пике. Вакцинировано 72,53 тыс. воронежцев. Организации здравоохранения региона готовы делать 10 тыс. прививок в сутки; теперь власти рассчитывают на ускорение поставок вакцины в субъект, отметил губернатор Александр Гусев.

Как борются с коронавирусом в макрорегионе — в публикациях “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин