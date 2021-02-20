Ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции в регионе продлены еще на 14 дней

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен в Пермском крае еще на две недели. Такое решение принял оперштаб.

Еще 14 дней будут действовать ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей. Запрет распространяется в том числе и на работу ночных клубов (дискотек), развлекательных и досуговых заведений.

Сохраняются ограничения на культурно-массовые мероприятия. Общепит по-прежнему может работать с шести утра до часа ночи. Под запретом остается проведение корпоративных мероприятий, банкетов и других торжеств.