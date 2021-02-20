В Челябинске суд обязал автоцентр вернуть клиенту 7,3 млн рублей за машину с плесенью

Житель Миасса отсудил у автоцентра «Голфстрим» 7,3 млн руб. за автомобиль с плесенью. Решение по гражданскому иску о защите прав потребителей вынес Челябинский областной суд 19 февраля. Определение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба облсуда.

Согласно материалам дела, в июне 2018 года житель Миасса купил Volkswagen Touareg в челябинском автоцентре. В гарантийный период в машине стали появляться недостатки «в виде запотевания стекол и ощущения повышенной влажности в салоне». Затем после дождя или мойки кузова в салоне появился неприятный запах, источником которого оказалась лужа в багажнике. Многократные попытки гарантийного ремонта дефект не устранили. При этом у машины разобрали крышу, разорвали и испачкали маслянистыми пятнами обшивку, сломали крепление плафона освещения и систему откидывания задних сидений, порвали сетчатый уплотнитель багажного отделения. На момент обращения истца в суд салон автомобиля был пропитан влагой, образовались плесень и грибок, в воздухе находились споры плесени, от чего у ребенка водителя возникали приступы удушья. В октябре 2019 года истец направил в автоцентр претензию, просил о расторжении договора, но в добровольном порядке требования потребителя выполнены не были.

В августе 2020 года Калининский районный суд Челябинска частично удовлетворил требования истца: расторгнут договор купли-продажи автомобиля, с автоцентра взыскана стоимость машины – 5 млн руб., а также убытки, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя и расходы по оплате госпошлины на общую сумму около 2 млн руб.

При рассмотрении апелляционной жалобы ответчика судебная коллегия по гражданским делам облсуда установила несоответствие: в оглашенной резолютивной части решения районного суда объявлено (исходя из аудиопротокола) о взыскании штрафа в размере 1,5 тыс. руб., тогда как в тексте резолютивной части решения указано, что размер штрафа равен 1,5 млн руб. В связи с этим облсуд отменил решение, перешел к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции, в результате удовлетворил требования истца: взыскал с автоцентра стоимость автомобиля, убытки, штраф и расходы по оплате госпошлины на общую сумму более 7,3 млн руб.