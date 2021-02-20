Более 76,1 тысячи свердловчан заразились COVID-19 с начала пандемии

Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области с начала пандемии превысило 76,1 тыс. человек. Как сообщил источник “Ъ-Урал”, за сутки в регионе выявили 219 случаев COVID-19, еще 11 пациентов скончались.

Всего в Свердловской области было зафиксировано 76 140 случаев заражения коронавирусом, более 68 тыс. пациентов выздоровели, 2 292 человек скончались.

Отметим, уровень суточного прироста больных в регионе снижается не первую неделю. Накануне диагноз подтвердился у 216 уральцев.

Напомним, режим повышенной готовности в Свердловской области продлен до 1 марта. Региональные власти не исключают возможности снятия части ограничений для жителей старше 65 лет. Основную массу ограничение в области планируют снять к лету.