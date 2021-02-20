В Новороссийске проверяют обстоятельства отравления подростков

Следователи проверяют обстоятельства массового заболевания подростков и сопровождавших их взрослых в поселке Широкая балка под Новороссийском, сообщает следственное управление СКР по региону. В больнице с отравлением находятся 13 детей и один взрослый, которые приехали из Крыма на спортивные сборы и жили в пансионате им. Майстренко.

По данным СУ СКР, первые признаки заболевания в группе спортсменов проявились 18 февраля, дети обратились к медикам, которые сопровождало группу, а затем было принято решение о госпитализации заболевших. В настоящее время следователи опрашивают руководителей и сотрудников пансионата, специалисты Роспотребнадзора изъяли в пищеблоке продукты, а также пробы пищи и виды. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Анна Перова, Краснодар