Спикер алтайского заксобрания: надо перенести основной объем вакцинации на людей старше 60 лет

Председатель заксобрания Алтайского края Александр Романенко предложил активнее вакцинировать от COVID-19 людей старше 60 лет.

«Надо перенести основной объем вакцинации в Алтайском крае на возраст 60+, чтобы защитить эту категорию населения. Нужно продвигать эту идею среди пенсионеров, среди их детей, чтобы они повлияли на родителей. Сократить риски для самых уязвимых групп жителей — важнейшая задача»,— сказала господин Романенко во время оперативного совещания в парламенте.

По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, прирост смертности в регионе в 2020 году составил 16,3% в относительных цифрах, 15,4% в абсолютном количестве. 99% прироста — это жители края в возрасте старше 60 лет. «Статистика показывает значительный рост смертности среди мужчин в возрастных группах 60-69 лет, 70-79 лет, а также среди женщин в возрастной группе 80-89 лет. В разрезе заболеваемости прирост произошел по болезням сердечно-сосудистой системы, ковиду, болезням органов дыхания и др.»— уточнил министр.

Согласно данным оперштаба, на территории края зафиксировано 42 407 случаев заражения короавирусом, выздоровели 37 890 пациентов. Умерло 2 234 человек, зараженных COVID-19, из них вирус стал причиной смерти в 1 425 случаях. Поставили два компонента вакцины 11 656 человек, один — 30 213 жителей.

Юлия Сасевич