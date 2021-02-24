Налоги за десять шагов не видны Черноземье подсчитывает потери бюджетов из-за сложностей у бизнеса в 2020 году

Пандемия заставила власти областей Черноземья корректировать бюджетную политику в 2020 году. На фоне дополнительных расходов на борьбу с распространением инфекции и поддержку бизнеса пострадавшие компании снизили налоговые платежи. Падение составило до 30% в зависимости от региона. Потери пытаются скомпенсировать за счет поддержки федерального центра, но и здесь речь идет в том числе о займах, которые рано или поздно придется возвращать.

Доходы остались в статьях

Один из наиболее репрезентативных показателей доходных частей бюджета и одновременно положения дел у бизнеса, по мнению экспертов, это объем платежей по налогам на прибыль и в частности — по налогу на прибыль организаций.

Мониторящее исполнение бюджетов субъектов РФ Федеральное казначейство на момент подготовки материала в начале февраля 2021 года успело опубликовать отчеты об исполнении только на 1 декабря 2020-го, однако по ним уже четко видна тенденция серьезных потерь доходных частей бюджетов регионов Черноземья из-за коронакризиса.

Всего в бюджеты шести регионов Черноземья в январе-ноябре 2020 года поступило 167,38 млрд руб. налогов на прибыль всех видов (на 5% меньше, чем за аналогичный период 2019-го) и 86,03 млрд руб. конкретно налога на прибыль организаций (на 15% меньше).

Самая сложная ситуация, судя по расчетам Федерального казначейства, сложилась в Белгородской области, там фиксируется существенное снижение поступления в бюджет налога на прибыль организаций. Поступления по этой статье на 1 декабря 2020-го снизилась на 31%, с 30,54 до 21,08 млрд руб. Падение показали и в целом доходы бюджета от всех видов налогов на прибыль, в которые входит и первый показатель: на 16%, с 47,18 до 39,8 млрд руб.

Чуть менее существенное снижение фиксируется в Липецкой области. В этом регионе поступления налога на прибыль организаций за 11 месяцев 2020-го уменьшились в сравнении с 2019 годом на 27%, до 19,98 млрд руб., всех доходов по налогам на прибыль — на 14%, до 27,29 млрд руб.

15% составило сокращение платежей по налогу на прибыль организаций в Черноземье в год коронакризиса

Следующая по снижению доходов — Курская область. Поступления налога на прибыль организаций уменьшились на 18%, до 15,74 млрд руб., а по всем видам налогов на прибыль — на 13%, до 25,35 млрд руб. В Орловской области фиксируется снижение поступлений по налогу на прибыль организаций на 10% к январю-ноябрю 2019 года, до 4,03 млрд руб. Поступления по всем видам налога на прибыль при этом почти не изменились: снижение меньше чем на процент, до 10,46 млрд руб.

Лишь в двух регионах Черноземья Федеральное казначейство зафиксировало аномальный в кризис рост доходов бюджета по налогам на прибыль. При этом они оба продолжали получать федеральные дотации для борьбы с пандемией коронавируса наравне с соседями. Речь о Воронежской и Тамбовской областях.

В Воронежской области поступления налога на прибыль организаций выросли в январе-ноябре 2020-го на 14% по сравнению с итогом аналогичного периода 2019 года — с 22,97 до 26,29 млрд руб. Доходы по всем налогам на прибыль увеличились на 13%, с 45,96 до 52,16 млрд руб.

Временную аномалию в сложившейся ситуации видят и сами власти. В департаменте финансов правительства Воронежской области объясняют такую динамику ростом платежей от «крупнейшего налогоплательщика», назвать которого не дает налоговая тайна, на фоне эффекта низкой базы и переходящих платежей — прошлой осенью налог на прибыль организаций в ряде случаев поступал за неполные месяцы. При этом «налог от остальных налогоплательщиков, за исключением крупнейшего, поступил со снижением», подтвердили тенденцию в ведомстве.

Финансисты воронежского облправительства также подчеркивают, что эффект отложенного влияния коронакризиса на компании может привести к необходимости ухудшения прогнозов. По их оценке, основное влияние последствий коронавируса на доходы бюджета региона пришлось на четвертый квартал 2020 года, а также придется на начало 2021-го.

Не во всех регионах налоговые платежи от бизнеса существенно сократились, однако власти признают, что это аномалия, а отложенные последствия кризиса скажутся на исполнении бюджетов-2021.

Наконец, Тамбовская область показала прирост на 8% как по налогу на прибыль организаций — поступления увеличились до 4,91 млрд руб., так и по всем видам налогов на прибыль — до 12,31 млрд руб.

Проблемы с доходными статьями бюджетов вместе с дополнительными вложениями в поддержку пострадавших компаний вынудили местные власти сокращать расходные части бюджетов, однако часть недоимок удалось компенсировать федеральными дотациями.

Так, в администрации Липецкой области сообщали, что во второй половине 2020-го «была проведена работа по сокращению непервоочередных расходов и планируется привлечение дополнительных заимствований». При этом часть выпадающих доходов смогли компенсировать дотацией: только за первое полугодие она составила 1,7 млрд руб. В администрации Курской области также сообщали, что «уточняли расходные статьи бюджета с учетом уменьшения налоговых и неналоговых доходов с одновременным поступлением дотации на компенсацию выпадающих доходов».

В результате бюджеты регионов и областных центров Черноземья на 2021 год верстались уже без ложного оптимизма. Главный финансовый документ Липецкой области на 2021 год, к примеру, был сверстан с предполагаемым дефицитом в 1,7 млрд руб. Дефицит в бюджете Воронежской области прогнозировался примерно в 3,4 млрд руб. А в Белгородской области преобладание расходов бюджета над доходами в 2021 году власти оценили в 7,5 млрд руб.

Год прошел в долг

Дефициты бюджетов Черноземья в 2021 году могут только увеличиться в связи со значительным ростом госдолга в год пандемии, по этой же причине компенсировать преобладание расходов над доходами будет сложнее.

Судя по оценке, которую в феврале опубликовало Министерство финансов РФ, наиболее существенно в 2020 году на фоне пандемии в Черноземье государственный долг увеличила Курская область. На 1 января 2021 года обязательства регионального бюджета выросли на 29%, до 11,54 млрд руб., тогда как на 1 января 2020-го они составляли 8,96 млрд руб. Судя по данным Минфина, Курская область с 5,06 до 8,26 млрд руб. увеличила долг перед федеральным бюджетом, при этом регион сократил с 2,73 до 2,31 млрд руб. долг перед банками и с 1,17 млрд до 975 млн руб. — обязательства по облигациям.

Орловская область за 2020 год увеличила госдолг на 11%, с 17,82 до 19,77 млрд руб. Регион одновременно нарастил долги и перед госбюджетом (с 4,58 до 6,65 млрд руб.), и перед банками (с 8,25 до 9,63 млрд руб.). Примечательно, что регион — единственный в Черноземье, у которого есть не только внутренний госдолг, но и внешний. По состоянию на 1 января 2021-го Орловская область имеет $29,78 млн долга (чуть более 2,2 млрд руб. по курсу ЦБ в начале февраля) по использованию «целевых иностранных кредитов», сообщается в данных Минфина. Вероятно, речь идет о задолженности в рамках проекта «Пшеница-2000»: в 1998 году в рамках проекта ВЭБ под гарантии областного бюджета был взят в Deutsche Bank кредит на 114 млн марок, или около 350 млн руб. по тогдашнему курсу, для покупки сельхозтехники, но из-за обвала рубля стоимость займа резко выросла, и проект провалился. Облправительство в результате договорилось с Минфином о реструктуризации этого долга до 2034 года.

Орловская область еще до 2034 года будет выплачивать валютный долг из-за провального аграрного проекта 1998-го

В Белгородской области, по оценке Минфина, госдолг увеличился на 9%, с 29,73 до 32,49 млрд руб. Стоит отметить, что это самый большой в абсолютном выражении госдолг среди регионов Черноземья. Причиной роста обязательств стало размещение регионом в минувшем году новых облигаций: долги по ним увеличились с 12,98 до 20,2 млрд руб. При этом были погашены все долги перед банками (4,19 млрд руб. на 1 января 2020 года), а долги перед бюджетом остались на прошлогоднем уровне в 9,08 млрд руб.

В Липецкой области государственный долг увеличился за 2020 год на 7%, с 12,58 до 13,52 млрд руб. Причиной этого стал дополнительный выпуск облигаций — обязательства региона по ценным бумагам выросли с 5,8 до 6,3 млрд руб. Другие составляющие госдолга региона значительно не менялись.

Впрочем, рост госдолга в пандемию стал проблемой не для всех регионов Черноземья. Воронежской области удалось его существенно сократить. Снижение составило 36% — с 27,45 млрд руб. на 1 января 2020 года до 17,67 млрд руб. на 1 января 2021-го. В сравнении с прошлогодним показателем область погасила 15,28 млрд руб. банковских кредитов, хотя и увеличила долг перед федеральным бюджетом с 12,17 до 17,67 млрд руб. Это теперь единственная статья воронежского госдолга, при этом займы из федерального бюджета берутся под значительно более низкий процент, чем банковские кредиты (в среднем 0,1 вместо 8%). Облигаций в структуре обязательств региона, как и год назад, нет. Воронежская область в перспективе изучает возможность повторного выпуска облигаций региона, однако сейчас это не столь выгодно для бюджета, сообщили в департаменте финансов облправительства. Область не размещала государственные ценные бумаги с 2014 года, последний облигационный заем был полностью погашен в октябре 2019 года.

Как пояснили в департаменте финансов, регион закрыл ряд сравнительно дорогих в обслуживании возобновляемых банковских кредитных линий. Средствами из кредитных линий бюджет пользовался, чтобы при необходимости финансировать возникающие дополнительные расходы.

«Мы постараемся, чтобы Воронежская область в экономическом плане уж точно не оказалась в отстающих. Мы не остановили ни одну программу поддержки инвестиционной деятельности на территории области. Все, что было заявлено, будет исполняться. Мы не уменьшаем уровень государственного заказа для бизнеса. Все наши объекты будут строиться, программы будут выполняться. Мы понимаем, как балансировать в этой ситуации, не сокращая расходную часть и зная, что существенная доля выпадающих доходов возникает. Но мы понимаем, как балансировать бюджет», — подчеркивает губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Наконец, Тамбовской области также удалось добиться снижения госдолга в 2020 году, хотя и на грани погрешности: на 0,2%, с 19,07 млрд до 19,03 млрд руб. При этом изменилась структура долга. Займы в банках удалось уменьшить с 7,18 млрд до 6,35 млрд руб., а обязательства перед бюджетом, напротив, выросли с 3,79 млрд до 4,98 млрд руб. С 8,1 до 7,7 млрд руб. снизился долг региона по облигациям за счет выплаты доходов по части купонов.

Сколько налогов заплатил черноземный бизнес в бюджет январь-ноябрь 2020 года Регион Налоги на прибыль всего, млрд руб. Разница с 2019 годом Налоги на прибыль организаций, млрд руб. Разница с 2019 годом Белгородская область 39,80 -15,64% 21,08 -30,97% Воронежская область 52,16 13,48% 26,29 14,44% Курская область 25,35 -13,46% 15,74 -17,79% Липецкая область 27,29 -14,33% 13,98 -26,53% Орловская область 10,46 -0,46% 4,03 -9,69% Тамбовская область 12,31 8,31% 4,91 8,46%

Директор казначейства РГС-банка Владимир Волков полагает, что причиной роста госдолга стало появление «незапланированных расходов» из-за коронавируса при одновременном уменьшении налоговых доходов на фоне связанного с эпидемией кризиса.

При этом он подчеркнул, что финансировать дефицит регионам становится сложнее, поэтому динамику госдолга определили бюджетные кредиты. «Эпидемия, как и природные стихийные бедствия, относится к чрезвычайным ситуациям. А в таких случаях все расходы берет на себя государство. Тогда как банковские кредиты, которыми региональные бюджеты финансировали дефицит ранее, это прежде всего коммерческий и ориентированный на получение прибыли продукт. Он предполагает срочность, платность и возвратность, рассчитанные на основе денежного потока проекта. В нашем случае проектом выступили пандемия и самоизоляция, у них таких характеристик нет, соответственно, и банковского кредита быть не может по сути», — заключил эксперт.