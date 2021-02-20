Бывший замначальника воронежского райотдела полиции получил условный срок за продажу вещдока

Рамонский райсуд Воронежской области вынес приговор бывшему заместителю начальника райотдела полиции по оперативной работе Вячеславу Виноградову. Он признан виновным в крупной краже и приговорен к трем годам лишения свободы условно с запретом занимать должности на госслужбе в полиции и лишен звания подполковника, сообщило DeFacto со ссылкой на прокуратуру региона.

Следствие установило, что бывший полицейский поручил продать на запчасти КамАЗ, проходивший как вещдок по уголовному делу. Полученные 100 тыс. руб. он присвоил. Пропажа обнаружилась, когда подозреваемый, владелец грузовика, пришел его забирать.