Более 250 тыс. свердловчан не смогут выехать за границу из-за долгов

Более 250 тыс. жителей Свердловской области не могут выехать за пределы России из-за имеющихся задолженностей, сообщили в пресс-службе регионального управления федеральной службы судебных приставов (УФССП).

В управлении отметили, что по итогам 2020 года число обращений свердловчан в электронном виде увеличилось на 173% и составило 24,5 тыс. Всего в прошлом году на исполнении региональной УФССП было более 3,5 млн исполнительных производств.

Отметим, ограничения на выезд за границу применяются к жителям, долги которых превышают 30 тыс. руб. При этом, если должник не погашает задолженности в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение будет вынесено судебным приставом при наличии долга свыше 10 тыс. рублей.

Напомним, в конце января правительство РФ разрешило летать за границу из Кольцово. Ряд авиакомпаний уже начал выполнять рейсы из Екатеринбурга за границу.