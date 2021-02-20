Жителей Самарской области предупредили о перебоях со спутниковой связью

Проблемы с цифровым телерадиовещанием могут возникнуть в Самарской области с 21 февраля по 15 марта текущего года. Время их возможного появления – с 11:37 до 13:05 (MSK). Об этом в субботу сообщает правительство Самарской области.

«В такое время нельзя исключать периодическое кратковременное “замерзание” картинки, распад на пиксели, полное пропадание. Длится это недолго, от нескольких секунд до 17 мин»,– говорится в сообщении.

Проблемы со спутниковой связью могут быть вызваны солнечной активностью. В указанный период Земля повернется к Солнцу северным полушарием. В это время начинается весенняя солнечная интерференция, когда светило «оказывается ровно позади спутников связи» и влияет на их работу.

Георгий Портнов