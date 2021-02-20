Модернизацию пензенского аэропорта поддержат в Росавиации

Аэропорт Пензы планируется реконструировать совместно с Росавиацией. Соответствующие договоренности были достигнуты губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым и руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько в ходе рабочей встречи.

Как сообщили в правительстве области, глава региона рассказал руководителю Росавиации о планируемых изменениях, связанных с реконструкцией аэропорта, и планах по дальнейшему увеличению его пропускной способности. Александр Нерадько поддержал инициативу губернатора по развитию аэропортовой инфраструктуры областного центра.

Стороны договорились о совместной проработке проекта реконструкции аэровокзала и его софинансировании.

Мария Шахрай