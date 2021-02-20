В Крыму таможенники изъяли у женщины незадекларированный молитвослов 1893 года издания

Сотрудники Крымской таможне на пункте пропуска Армянск изъяли у гражданки России молитвослов 1893 года издания, который не был задекларирован. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Как говорится в сообщении, во время таможенного контроля у женщины был обнаружен молитвослов, отпечатанный в типографии Кiево-Печерской Лавры в 1893 году. Она пыталась ввезти его в Россию. «Пересекая таможенную границу, гражданка не задекларировала имеющуюся у неё культурную ценность в пассажирской таможенной декларации»,— говорится в сообщении. Женщина пояснила таможенникам, что молитвослов достался ей от матери, а о том, что его нужно декларировать, она не знала. «В настоящее время издание направлено на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о привлечении гражданки к ответственности»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева