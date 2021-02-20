Суд взыскал с разреза в Кузбассе 5,6 млн рублей за порчу леса после оползня

Арбитражный суд Кузбасса взыскал с ООО «Разрез Кийзасский» (входит в группу «Сибантрацит») 5,6 млн руб. возмещения вреда, причиненного лесам. Таким образом, частично удовлетворено требование департамента лесного комплекса региона.

Согласно материалам суда, в июнь 2019 года на отвале вскрышных пород из-за появления трещин «произошла деформация основания», после чего горная масса сошла на земельные участки лесного фонда в Мысковском, Чуазасском участковом лесничествах, урочище «Чуазасское». В результате «на площади 22,2207 га произошло уничтожение лесных насаждений, до степени прекращения роста», а также «на площади 23,1330 га произошла порча почв». Размер ущерба составил 229,9 млн руб.

Суд учел расходы 224,3 млн руб., которые понесла компания при выполнении восстановительных работ, рекультивации опасной зоны.

Мысковский горсуд в 2019 году признал «Разрез Кийзасский» виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

ООО «Разрез Кийзасский» эксплуатирует участки Урегольский и Урегольский 5-6 с 2014 года. По данным сайта «Сибантрацита», запасы разреза составляют 81,5 млн т угля.

Екатерина Лукашевич