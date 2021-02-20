На обогатительной фабрике в Норильске произошло обрушение

В Норильске на обогатительной фабрике произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи, сообщает прокуратура Красноярского края. По данным прокурора города Владимира Большунова, сообщение о происшествии поступило в 4:50 местного времени.

Как сообщила прокуратура, самостоятельно из-под завалов спаслись два человека, еще четверых извлекли спасатели, поиски еще двоих продолжаются.

В результате происшествия один рабочий погиб в автомобиле скорой помощи, пятеро получили травмы различной степени тяжести.

В региональном минздраве “Ъ-Сибирь” сообщили, что пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в межрайонную больницу №1. «В больнице развернуто шесть операционных. Привлечено шесть бригад специалистов травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов»,— сказали в пресс-службе министерства, уточнив, что на месте происшествия работают пять бригад скорой помощи.

В здании пункта перегрузки руды, где произошло обрушение, проводились ремонтные работы по усилению конструкций, говорится в сообщении прокуратуры. Ремонт производится силами ООО «Норильскникельремонт». МЧС уточняет, что площадь обрушения около 1 тыс. кв. м: «Работы на месте проводятся в трехсменном режиме. Регулярно объявляется минута тишины».

«Прокуратурой организована проверка по факту нарушения промышленной безопасности»,— сказал прокурор Норильска. Следственными органами СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Уже сегодня будут вызваны руководители всех структурных подразделений "Норникеля" для объявления предостережения о недопустимости нарушения промышленной безопасности»,— сказал прокурор города Владимир Большунов.

По предварительной версии следователей, ранее «при обследовании здания галереи дробильного цеха были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания», поэтому было решено провести ремонтные работы, к которым сотрудники подрядной организации приступили 8 февраля.

«Норникель» ведет проверку причин произошедшего, сообщила пресс-служба компании.

Ликвидация аварии находится на контроле губернатора Красноярского края, сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

Прокуратура уточняет, что Норильская обогатительная фабрика принадлежит ООО «Медвежий ручей». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Медвежий ручей» зарегистрировано в Норильске в 2016 году, 100% принадлежит ПАО ГМК «Норильский никель».

Оксана Павлова