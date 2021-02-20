Жители Татарстана задолжали 7,4 млрд рублей за ЖКУ

В Татарстане задолженность местных жителей за ЖКУ составляет более 7,4 млрд руб. Об этом в интервью Андрею Кузьмину заявил первый замглавы Минстроя региона Алексей Фролов.

По его словам, большая часть долгов взыскать невозможно, поскольку это задолженность системных неплательщиков.

«Следующая категория долгов — от 3 до 6 месяцев — касается, в основном, обеспеченных людей с несколькими квартирами. У них либо не хватает времени на оплату всех платежей, либо долги идут по квартирам в аренде», — отметил замминистра. Данная группа жителей задолжала порядка 1,5 млрд руб. за ЖКУ.

Еще порядка 400 млн руб. долгов накопили жители, относящиеся к социально незащищенным слоям населения. В частности, у них возникают проблемы с работой и другие трудности.

"Ъ-Казань"