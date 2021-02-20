В России за сутки выявили почти 13 тыс. заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 12 953 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне выявили 13 433 заболевших (-3,57%). Общее число заразившихся достигло 4 151 984.

Больше всего новых случаев в регионах:

Москва — 1623 (всего за время пандемии — 966 232),

Санкт-Петербург — 1092 (359 654),

Московская область — 690 (208 899),

Нижегородская область — 413 (93 383),

Воронежская область — 337 (65 434).

Умерли за последние сутки 480 человек (накануне — 470, +2,13%), всего за время пандемии — 82 876. Выздоровели 17 484 человек, всего — 3 697 433.

Где больше всего умерших за сутки:

Москва — 58 человек (всего 14 689),

Санкт-Петербург — 52 (10 738),

Московская область — 30 (4423),

Архангельская область — 16 (595),

Краснодарский край — 16 (1807).

Больше всего заразившихся в мире выявлено в США (28 млн), Индии (10,9 млн), Бразилии (почти 10 млн) и Великобритании (4,1 млн), свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия занимает пятое место. Всего в мире зарегистрировано более 110,7 млн заразившихся.

Эксперты ВОЗ сейчас изучают причины возникновения пандемии. Для этого они несколько недель находились в китайском Ухане. Специалисты не нашли подтверждения популярной версии, что коронавирус мог стать тайным биологическим оружием Китая. При этом эксперты пришли к выводу, что вирус начал распространяться раньше, чем об этом сообщили китайские власти. У коронавируса при этом могло не быть единого источника.

Подробности — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».