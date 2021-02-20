Закрутили гайки

Благодаря поп-звездам Гарри Стайлз и Шону Мендесу, а также актерам Брэду Питту и Джонни Деппу ювелирные украшения стали желанным аксессуаром самых стильных молодых людей. Мужчины носили цепи, кольца и даже жемчужные ожерелья веками (чего стоят одни только украшения индийских махараджей), но только с недавних пор мужчины стали действительно гордиться этой привычкой. Gucci, Bottega Veneta, Maison Margiela и многие другие модные дома предлагают представителям сильного пола усыпать пальцы кольцами и носить несколько подвесок сразу. «Коммерсантъ. Стиль» собрал украшения, которыми мужчины могут дополнить свой образ прямо сейчас.

Певец Гарри Стайлз, кажется, выбрал легенду прошлого века певца Либераче своей иконой стиля по крайней мере в том, что касается аксессуаров. И научился этому у креативного директора Gucci Алессандро Микеле, чьи последние показы буквально послали минимализм куда подальше. За вдохновением, как носить колье, стоит обратиться к Шону Мендесу, который относится к своим украшениям довольно серьезно и считает, что своя подвеска должна быть у каждого мужчины, а тонкую металлическую цепочку, длину которой можно регулировать, стоит носить поверх пуговицы воротника. За главным украшением весеннего сезона, кожаным шнуром в стиле Дикого Запада, галстуком-боло, можно обратиться к Prada или Versace.

Браслет — тот случай, когда мужчинам лучше придерживаться принципа простоты. А именно вариант из потертого металла с гравировкой, простой цепочки или их комбинации. Если носить их на одном запястье с часами, то и подавно — чем проще, тем лучше.

Брошь — наивысшая форма самовыражения и великолепный способ улучшить свой образ для дресс-кода black tie. В качестве примера можно взять винтажную брошь Cartier Тимоти Шаламе на церемонии вручения премии «Оскар» 2020 года. Карл Лагерфельд всегда носил брошь с галстуком. В формообразовании здесь правил нет — хоть ювелирный жук, хоть значок шерифа. И приколоть ее можно даже к джинсовой куртке.

Но ничто так громко не заявляет о желании самовыразиться, как мужская серьга. Все больше мужчин прокалывают уши, а модные бренды и ювелирные марки предлагают варианты, чем их украсить. Диапазон широк — от простого гвоздика до жемчужной сережки, как у Гарри Стайлза.