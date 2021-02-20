Власти Надымского района выплатили пострадавшей от укусов собак девочке 100 тыс. рублей

Администрация Надымского района (Ямало-Ненецкий автономный округ) выплатили девочке компенсацию за нападение на нее двух собак. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямала.

В ходе проверки сотрудники Надымской городской прокуратуры установили, что ребенок пострадал от укусов двух собак, одна из которых бездомная, другая принадлежала местному жителю. «В результате нападения животных девочка подверглась эмоциональному стрессу, получила телесные повреждения и проходила лечение в медицинском учреждении. Также она была вынуждена пройти курс вакцинаций и уколов»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

В связи с произошедшим городской прокурор обратился с иском в суд о взыскании с администрации Надымского района и жителя Надыма компенсации морального вреда в пользу пострадавшей девочки.

«Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с ответчиков 100 тыс. руб.»,— добавили в региональной прокуратуре.