В Челябинской области мужчинам предлагают зарплату на треть больше, чем женщинам

Средняя зарплата в вакансиях Челябинской области, на которые приглашают мужчин, в Челябинской области в прошлом году составила 37,5 тыс. руб. Это на 2,5 тыс. руб. больше, чем в 2019-м, выяснили аналитики Headhunter, проанализировав предложения, по которым представителей сильного пола через сайт приглашали на собеседование. Женщин в 2020 году приглашали на должности со средней зарплатой 28 тыс. руб. (на 2 тыс. руб. больше к предыдущему году).

Среди сфер, где мужчинам традиционно предлагают более высокую зарплату, добыча сырья, высший менеджмент и домашний персонал. При этом, по словам руководителя пресс-службы Headhunter Анны Осиповой, есть сферы, где мужчинам предлагают доход меньше или такой же, как женщинам. Работникам сферы безопасности в регионе платят в среднем 30 тыс. руб., а работницам – 32,5 тыс. в сфере искусства и масс-медиа зарплата у мужчин и женщин одинаковая – в среднем 40 тыс. руб.