Начальника управления ЖКХ Губахи оштрафовали за нарушение закона о закупках

Пермское УФАС России оштрафовало начальника управления строительства и ЖКХ города Губахи за нарушения при проведении закупки на выполнение работ по благоустройству сквера Победы. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Нарушение закона выявила местная прокуратура. По данным надзорного органа, в марте 2020 года управление строительства и ЖКХ заключило контракт с ООО «СК Статус» на благоустройство сквера Победы. Договор не предусматривал аванса, однако после заключения контракта заказчик подписал дополнительное соглашение и таким способом внес в контракт изменение, согласно которому ООО «СК Статус» был выплачен аванс в размере 30% от цены контракта. По словам начальника управления ЖКХ, это сделали для того, чтобы избежать неисполнения контракта, поскольку на дату подписания дополнительного соглашения на территории РФ действовали ограничения из-за пандемии COVID-19.

«При рассмотрении дела мы выяснили, что заказчик даже не пытался установить причинно-следственную связь между ситуацией, связанной с распространением COVID-19, и просьбой подрядчика выплатить ему аванс, который не был предусмотрен контрактом. Только по запросу антимонопольного ведомства ООО „СК Статус“ представило письменные пояснения субподрядчиков (поставщиков) о том, что они не могут обеспечить подрядчика материалами без предоплаты из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Таким образом, решение об авансировании заказчик принял только на основании письма подрядчика, не установив причинно-следственную связь между невозможностью выполнения работ ООО „СК Статус“ и распространением новой коронавирусной инфекции. Кроме того, установлено, что деятельность субподрядчиков, на закупку материалов у которых ООО „СК Статус“ просило аванс, была приостановлена на период ограничительных мер, то есть организации не могли поставлять подрядчику необходимые материалы»,— пояснила заместитель руководителя Пермского УФАС России Анастасия Белова.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, предпринимательская деятельность предполагает наличие рисков. Подрядчик, заключая договор, осознавал возможность наступления рисков по оплате заказчиком контракта, поскольку договор изначально не предусматривал аванса и подрядчик был обязан взять на себя обязательства перед поставщиками материалов.

Пермское УФАС России усмотрело в действиях начальника управления строительства и ЖКХ администрации Губахи нарушение закона о закупках. Должностное лицо было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 20 тыс. руб.