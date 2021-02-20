Глава Управления госохраны ОКН Самарской области подозревается в превышении должностных полномочий

Возбуждено уголовное дело в отношении врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Самарской области. Ему вменяется превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии правоохранителей, с июня минувшего по январь текущего года чиновник не включил в перечень объектов культурного наследия региона объект археологического наследия «Культурный слой города Самары IXX – начало ХХ века». Речь идет об объекте в Самарском районе.

Помимо прочего, врио главы управления передал в ООО спецзастройщика информацию об отсутствии оснований для включения указанного объекта в перечень и о возможности проведения работ на его территории. В частности, предполагалось провести комплексную застройку в этом районе, сообщает региональное СК.

Георгий Портнов