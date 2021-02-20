Член СПЧ при главе Башкирии Кристина Абрамичева намерена баллотироваться в Госдуму

Член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии (СПЧ), активистка движения «Архзащита Уфа» и основательница регионального отделения Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ Кристина Абрамичева намерена баллотироваться на выборы в Госдуму.

Кандидатура госпожи Абрамичевой включена в партийный список «Яблока». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» сообщил председатель башкортостанского отделения «Яблока» Альберт Хусаинов. Сама Кристина Абрамичева намерение участвовать в выборах депутатов подтвердила, отметив, что она приняла такое решение около года назад.

Отметим, что госпожа Абрамичева руководит в республиканском отделении «Яблока» гендерной фракцией.

Анна Соколова