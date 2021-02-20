«Новапорт» может построить в пермском аэропорту инфраструктуру для обслуживания Superjet 100

Корпорация АЕОН Романа Троценко и «Ростех» подписали меморандум о сотрудничестве. Как сообщают «Ведомости», цель документа — создание инфраструктуры для обслуживания самолетов SSJ 100 в региональных аэропортах. В рамках соглашения входящая в АЕОН компания «Новапорт» собирается построить базы сервисного обслуживания в Перми, Челябинске и, возможно, в Калининграде. В этих городах планирует базировать свои SSJ 100 подконтрольная «Ростеху» авиакомпания Red Wings.

«Мы инвестируем в базы сервисного обслуживания — ангар, лаборатории, оборудование под договор долгосрочной аренды с авиакомпанией Red Wings»,— рассказал гендиректор «Новапорта» Сергей Рудаков. По словам господина Рудакова, объем инвестиций будет зависеть зависит от количества рейсов и авиатрафика компании, в среднем один объект вместе с оборудованием обойдется в 1,5 млрд руб.

Сейчас Red Wings реализует программу закупки самолетов SSJ 100, которые скопились у Объединенной авиастроительной корпорации (принадлежит «Ростеху»). К 2025 году авиакомпания должна получить до 60 самолетов. Под SSJ 100 Red Wings решила развивать хабовую модель перевозок с базами в региональных аэропортах. Осенью компания открыла один хаб — в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

«Новапорт» сегодня владеет 18 региональными аэропортами в России. В АО «Международный аэропорт „Пермь“» компании принадлежит 74,9% акций, еще 25% — у минимущества Прикамья, одной акцией владеет Корпорация развития Пермского края.