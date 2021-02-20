В Челябинске могут возбудить дело о махинациях при поставке холодильников для арены «Трактор»

Прокуратура Челябинской области поставила вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества при поставке холодильного оборудования для ледовой арены «Трактор».

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, областное учреждение «Ледовая арена “Трактор”» и ООО «Челябинскторгтехника-С» заключили договор на модернизацию холодильного оборудования. Цена контракта превысила 10 млн руб. Выполненные работы были приняты и оплачены в полном объеме. Однако в ходе проверки по материалам Контрольно-счетной палаты региона было установлено, что комплектующие оборудования не соответствуют характеристикам, заявленным в техническом задании, отличаются качеством и стоимостью, имеют более низкие параметры.

По мнению прокуратуры, в действиях неустановленных лиц из числа руководства ООО «Челябинскторгтехника-С» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Материалы направлены в ГУ МВД России по Челябинской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.