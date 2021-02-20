В Югре зарегистрировали 127 новых случаев COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за минувшие сутки зафиксировано 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в окружном оперштабе. Так, с начала пандемии в округе выявлено 50 482 случая COVID-19, при этом 48 158 человек уже вылечились.

За сутки в округе зарегистрировано три летальных случая от COVID-19, за все время от вируса скончались 725 человек.

Больше всего больных за сутки выявили в Сургуте (25), Нижневартовске (15) и Советском районе (14). У 96 человек заболевание протекает с симптомами ОРВИ, у 30 пациентов диагностирована пневмония. Один югорчанин переносил COVID-19 в бессимптомной форме.