«Протон-ПМ» стал закрытым АО

ПАО «Протон-ПМ» сменило организационную форму. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 18 февраля компания является непубличным акционерным обществом (АО).

Напомним, «Протон-ПМ» входит в структуру АО «НПО „Энергомаш“» ГК «Роскосмос». Основная специализация предприятия — производство ракетных двигателей. «Протон-ПМ» производит также продукцию в интересах Минобороны: двигательную установку для МБР «Ярс», двигатели для авиационной ракеты «воздух — поверхность», ДСЕ для авиадвигателя Д-30Ф6, которыми комплектуется истребитель-перехватчик МиГ-31. Чистый убыток общества за 2019 год составил 2,119 млрд руб., за девять месяцев 2020-го — 1,337 млрд руб., что на 507 млн руб. больше показателя аналогичного периода предыдущего года.