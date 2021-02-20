Уровень безработицы в Пермском крае вырос на 1,2% по сравнению с прошлым годом

В январе 2021 года уровень безработицы в Пермском крае составил 2,5%, увеличившись по сравнению с январем прошлого года на 1,2%. В целом по России уровень безработицы в январе 2021 года составил 5,8%.

По данным Пермьстата, в январе 2021 года на учете в ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» состояло 33 832 человека, не занятых трудовой деятельностью. Это на 84% больше показателя января прошлого года.

Статус безработного получили в январе 2021 года 2709 человек. Всего на конец января в статусе безработных числились 30 522 жителя края. Пособия по безработице получают 17 301 человек. Показатели трудоустройства безработных в январе 2021 года были больше на 98 человек, или на 6,4%, чем в январе 2020 года, и составили 1637 человек.