Экс-директор «Сибэлектротерма» Олег Утиралов признан банкротом

Арбитражный суд Московской области, рассмотрев итоги процедуры реструктуризации долгов бывшего гендиректора и совладельца новосибирского завода «Сибэлектротерм» Олега Утиралова, принял решение признать его банкротом. В отношении него введена процедура реализации имущества до 18 августа 2021 года, следует из материалов дела. Суд обязал господина Утиралова передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты.

Заявление о признании Олега Утиралова банкротом подало ООО «Инвест плюс» из-за долга 14,1 млн руб. Ранее он пытался подать на самобанкротство, однако суд отказал ему в этом.

О том, как совладелец «Сибэлектротерма» пытался взыскать с главы «РАТМ холдинга» 268,8 млн руб., читайте в материале “Ъ-Сибирь” «"Сибэлектротерм" спасают не по уговору».

Оксана Павлова