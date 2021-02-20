На ремонт и строительство дорог на Урале в 2021 году потратят 3,9 млрд рублей

В 2021 году в Свердловской области на ремонт 56 участков дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также строительство и реконструкцию ЕКАД потратят 3,9 млрд руб., сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП).

В этом году планируется отремонтировать 95 объектов общей протяженностью 119,5 км. В том числе, 74,8 км дорог регионального значения, 22,4 км улиц Нижнего Тагила, 22,3 км улиц Екатеринбурга, а также обновить светофоры на 39 екатеринбургских перекрестках.

В данный момент уже завершена контрактация объектов в Екатеринбурге. Ремонты пройдут на улицах Бебеля, Заводской, Посадской, Серафимы Дерябиной, Шаумяна, Маневровой, Технической, Щорса и некоторых других. Всего на ремонт уличной сети и обновление светофоров Екатеринбурга направлено 1,1 млрд руб.