В Казани гендиректора обвинили в хищении 928 тысяч рублей из бюджета

В ближайшее время в Казани начнется суд над гендиректором ООО «ПКФ «Рекор» (имя не упоминается), которую обвиняют в мошенничестве на 928 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По данным ведомства, компания обвиняемой с августа 2017 года по ноябрь 2019 года принимала участие в аукционах на поставку спецодежды для госучреждений. Однако при этом, как считает следствие, гендиректор «использовала предоставленное федеральным законодательством преимущество в виде дополнительной наценки в 15% для организаций инвалидов», хотя предприятие к таковым не относилось.

В результате обвиняемой удалось похитить из бюджета 928 тыс. руб., отметили в прокуратуре. Женщина вину признала, возместив причиненный ущерб. Дело рассмотрит Вахитовский райсуд Казани.

Согласно данным сайта Rusprofile.ru, ООО «ПКФ «Рекор» было зарегистрировано в Казани в феврале 2017 года. Основным видом деятельности компании является производство одежды. Гендиректором ООО выступает Эльвира Волкова.

"Ъ-Казань"