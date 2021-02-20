Депутаты ярославской облдумы готовятся отчитаться о доходах за 2020 год

Депутаты Ярославской областной думы готовятся подавать декларации о доходах по итогам 2020 года, сообщили в пресс-службе областной думы. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год на себя, супругу и несовершеннолетних детей депутаты Ярославской областной думы обязаны подать до 1 апреля 2021 года.

В Ярославской областной думе прошел семинар, посвященный особенностям декларационной кампании 2021 года. Заместитель начальника управления по противодействию коррупции правительства Ярославской области Елена Филатова отметила, что особенностью кампании стал запрет на владение иностранными цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой.

По ее словам, данный закон устанавливает запрет отдельным категориям лиц, к которым, в частности, относятся и депутаты Ярославской областной Думы, на использование и владение цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом.

«Также к иностранным финансовым инструментам отнесена цифровая валюта. При этом исходя из отсутствия указания в законе на какую-либо дифференциацию видов цифровых валют, лицам, замещающим госдолжности, запрещено владеть и пользоваться любой цифровой валютой вне зависимости от страны выпуска»,— пояснила госпожа Филатова, уточнив, что данный запрет также распространяется на супругов и несовершеннолетних детей депутатов.

Согласно опубликованным декларациям по итогам 2019 года самым богатым депутатом областной думы стал Тигран Казарян. Он заработал около 76 млн руб. Доход супруги Казаряна за год составил 205 млн руб.

Дарья Сабаева