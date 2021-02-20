Волгоградские предприятия направят 3 млрд рублей на реализацию экологических проектов

Промышленные предприятия Волгоградской области планируют направить в 2021 году более 3 млрд руб. на реализацию проектов по снижению нагрузки на окружающую среду. Об этом сообщили в областной администрации.

По информации регкомитета промышленной политики, торговли и ТЭК, в настоящее время экологические программы реализуют порядка 60 ведущих промышленных компаний региона. Наибольшее количество проектов, направленных на повышение уровня очистки выбросов и качества очистки сточных вод, приходится на химическую и металлургическую отрасли.

Всего с 2017 года по 2020 год объем инвестиций индустриальных организаций в экологические проекты превысил 14 млрд руб., отмечают в обладминистрации.

Мария Шахрай